Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “Reunidos para juntar las ideas y la esperanza de seguir caminando”

Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Gilberto Cucul

La expresión y sentimiento del pueblo Q’eqchi’ y Poqomchi’

“Hay que empezar a construir la nación propia, no seguir en ésta, con un sistema que no es el nuestro”, señaló Abelino Chub Caal, durante el encuentro de comunidades y delegaciones del pueblo Q’eqchi’, realizado este 9 de agosto en la comunidad Sehub’ub, región 15, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

El evento tuvo como objetivo reflexionar, analizar y unificar ideas que los lleven al avance de la construcción de una nación Q’eqchi’. En el encuentro participaron autoridades, líderes y lideresas, provenientes de Sayaxche’ Peten, El Estor, Izabal; de Ixcán, Quiche, y Fray Bartolomé de las Casas, Raxruha’, Chisec, Cobán, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá y Santa María Cahabón, de Alta Verapaz.

“Lo que ocurrió hoy lo puedo llamar celebración porque a pesar de los más de 500 años de opresión, de marginación de los pueblos, seguimos en lucha y resistencia, por eso los llamo celebrar, porque queremos decir aquí estamos, seguimos y vivimos en nuestro territorio”, expresó Chub Caal, uno de los organizadores.

El encuentro de los pueblos se realizó en el marco del día Internacional de los pueblos originarios, que se conmemora cada 9 de agosto, según la resolución del decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- 1994. En esta fecha, los pueblos originarios del mundo reivindican sus derechos, idiomas, culturas, raíces, espiritualidades, tradiciones y sus trajes. De esta forma se convierten en elementos importantes de la existencia de los distintos pueblos originarios.

El evento contó con varias actividades: mercado solidario, Danza del Venado, música autóctona de la región, y un concurso artístico. La actividad se llevó a cabo en la comunidad Sehub’ub’, región 15, municipio de San Pedro Carchá, una de las regiones que tiene historia, colectividad por la defensa de la vida, el agua y el territorio.

La lideresa María Teresa Bol, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), expresó: “estamos juntos y unidos con las y los hermanos de la región y los que nos visitan de diferentes lugares en este momento. Sabemos que tenemos las mismas preocupaciones y amenazas desde nuestros territorios, pero estamos aquí recordando que somos Q’eqchi’ celebrando la riqueza y la sabiduría que nos dejaron nuestros antepasados, y nos sentimos parte de un pueblo”.

Chub Caal destacó que existen diferentes actores que están interesados en empezar a construir y debatir la idea de la nación Q’eqchi’. Esta propuesta se ve como una necesidad, derivado de la exclusión, despojo y criminalización de los pueblos originarios, como ha ocurrido al líder Bernardo Caal, encarcelado injustamente por defender el rio Cahabón.

Como parte del evento se hizo lectura de una declaración, desde una visión de la nación Q’eqchi’ en la que se destaca: “ Les hacemos a todas y todos ustedes un llamado a la unidad y proponemos un acuerdo colectivo, para que retomemos en todo nuestro territorio los principios y normas que las abuelas y abuelos nos han enseñado y que no habla solo de cómo debemos relacionarnos entre Q’eqchi’, sino también sobre cómo debemos comportarnos con la madre tierra, cómo vivir con ella y defenderla”.

“A este gran acuerdo queremos nombrarlo Nación Q’eqchi’. Porque no solo ellos pueden tener sus naciones y sus países, nosotros también queremos, pero que no se confunda esto, no queremos ser igual que ellos. Queremos rescatar los saberes y la vida de nuestro pueblo y seguir intercambiando conocimientos con otros pueblos, pero por las buenas, porque somos abiertos y nos gusta compartir. También porque sabemos que las luchas de otros pueblos, también son nuestras. Porque su sufrimiento y sangre también fueron nuestras”, agrega el documento.

Durante la conmemoración se manifestó solidaridad con las comunidades y organizaciones, que participan en el Paro Plurinacional. Asimismo, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la Fiscal General del Ministerio Publico, María Consuelo Porras, por mantener una política en contra de los fiscales que trabajan con independencia y en la lucha contra la corrupción, como es el caso del extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI-, Juan Francisco Sandoval, que fue destituido de forma injustificada.

Como parte importante de la reivindicación del día de los pueblos originarios, La Instancia de Consenso del Pueblo Maya Q’eqchi’, Poqomchi’ de Alta Verapaz, impulsó un concurso artístico. El señor Evaristo Caal informó que previamente se hizo una convocatoria a los artistas Q’eqchi’ y Poqomchi’, para que presentaran sus obras en las categorías de canto, poesía y pintura, Caal, uno de los organizadores del evento, manifestó que efectivamente se logró la participación.

La calificación de los trabajos de los artistas estuvo a cargo de un grupo de expertos, que utilizaron una metodología específica para determinar los primeros lugares. Para ello, en la categoría de canto los tres primeros lugares fueron ocupados de la siguiente manera: primer lugar, Edgar René Cú Caal, con el tema “Laj Ralch’och’; el segundo lugar fue para la señora Alba Patricia Si Pop, con el tema “Li Loq’laj Ixim” y el tercer lugar le corespondió al joven Carlos Pacay Macz, con el tema “Madre Tierra”.

La categoría de poesía quedó de la siguiente forma: primer lugar para María Mercedes Calel, con el poema “Bicentenario de vida y muerte”; el segundo lugar lo ocupó el señor Celso Natalio Cuc Paau, con el tema “Xrahil Xch’ool Lintenamit” y el tercero Hasley Victoria Xicol Ax, con el tema “Laj Ralch’och’”.

También se observó la capacidad y el talento de los jóvenes en la pintura, a través de la cual inspiraron y plasmaron sus ideas. Es importante indicar que en el departamento no se cuenta con un espacio integral para promover este tipo de formación artística.

Luego de la presentación de las obras, los ganadores fueron premiados en efectivo. Los organizadores de dicho evento afirmaron que seguirán promoviendo esta iniciativa para motivar a los pocos artistas locales y regionales que se vean motivados para caminar junto al pueblo, que busca el camino de la creación del Estado Plurinacional.